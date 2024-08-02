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Полный автомат: Audio-Technica AT-LP70X


02.08.2024 13:24

 

 

Новое устройство в модельном ряду Audio-Technica – проигрыватель виниловых пластинок AT-LP70X, усовершенствованная версия одной из самых популярных фирменных «вертушек» начального уровня.

 

Оригинальная модель AT-LP60X увидела свет в начале 2019 года. AT-LP70X имеет с ней много общего: ременной привод (скорость вращения 331/3 и 44 оборотов в минуту), встроенный отключаемый фонокорректор / предусилитель.  Проигрыватель можно напрямую подключить к активным колонкам, используя входящие в комплект поставки RCA-кабели; можно использовать внешний предварительный усилитель или AV-ресивер, вне зависимости от того, есть ли у них выделенный вход Phono или разъём Aux. Три самых главных отличия от модели-предшественницы: современный MM-картридж, фирменный AT-VM95C, новый тонарм в форме буквы J (благодаря ему вероятность возникновения ошибок при считывании значительно уменьшилась) и «трёхкомпонентное антирезонансное» шасси, уменьшающее вибрации и улучшающее качество звучания. Головку звукоснимателя при желании можно заменить; подходит любая из фирменной серии VM95.

 

Новый AT-LP70X – полностью автоматический: пользователю нужно нажать кнопку «старт», и тонарм сам опустит иглу на пластинку, а когда воспроизведение закончится, вернёт иглу на место. В зависимости от потребностей пользователя, можно приобрести базовую версию AT-LP70X или проигрыватель со встроенным модулем Bluetooth с поддержкой кодека aptX Adaptive (модель AT-LP70XBT). В последнем случае вы получите возможность подключать «вертушку» к беспроводным наушникам.

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