Полный автомат! Pro-Ject A1

26.08.2022 11:20

Долгожданная новинка из ассортимента австрийского производителя Pro-Ject, автоматический проигрыватель виниловых пластинок Pro-Ject A1, наконец доехала до России.



До появления A1 полностью автоматических проигрывателей винила в модельном ряду Pro-Ject не было, этот – первый, он станет основой для создания новой серии Automat Line. Устройство – исключительно простое в использовании. Если его владелец хочет ощутить все преимущества автоматического управления, ему достаточно всего лишь нажать кнопку «Старт», расположенную на верхней панели проигрывателя. Дальше «вертушка» всё сделает сама: тонарм примет нужное положение и опустит иглу картриджа на звуковую дорожку; когда запись закончится, сработает автостоп, тонарм поднимется и вернётся в исходное положение. Разумеется, управлять работой проигрывателя можно и в ручном режиме.



На тяжёлом шасси Pro-Ject A1, сделанном из MDF, установлен алюминиевый опорный диск, надёжно защищённый от вибрации. Скорость вращения пластинки (33 или 45 оборотов в минуту) выбирается соответствующей кнопкой. Супер-лёгкий алюминиевый 8,3” тонарм оснащён держателем звукоснимателя новой конструкции из композитного материала на основе карбона. Звукосниматель – Ortofon OM10. Имеются встроенный отключаемый фонокорректор, пылезащитная крышка и демпфирующие ножки.



