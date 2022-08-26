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Полный автомат! Pro-Ject A1


26.08.2022 11:20

 

 

Долгожданная новинка из ассортимента австрийского производителя Pro-Ject, автоматический проигрыватель виниловых пластинок Pro-Ject A1, наконец доехала до России.

 

До появления A1 полностью автоматических проигрывателей винила в модельном ряду Pro-Ject не было, этот – первый, он станет основой для создания новой серии Automat Line. Устройство – исключительно простое в использовании. Если его владелец хочет ощутить все преимущества автоматического управления, ему достаточно всего лишь нажать кнопку «Старт», расположенную на верхней панели проигрывателя. Дальше «вертушка» всё сделает сама: тонарм примет нужное положение и опустит иглу картриджа на звуковую дорожку; когда запись закончится, сработает автостоп, тонарм поднимется и вернётся в исходное положение. Разумеется, управлять работой проигрывателя можно и в ручном режиме.

 

На тяжёлом шасси Pro-Ject A1, сделанном из MDF, установлен алюминиевый опорный диск, надёжно защищённый от вибрации. Скорость вращения пластинки (33 или 45 оборотов в минуту) выбирается соответствующей кнопкой. Супер-лёгкий алюминиевый 8,3” тонарм оснащён держателем звукоснимателя новой конструкции из композитного материала на основе карбона. Звукосниматель – Ortofon OM10. Имеются встроенный отключаемый фонокорректор, пылезащитная крышка и демпфирующие ножки.

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