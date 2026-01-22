Полный Dirac! Кинотеатральный процессор miniDSP Tide16

ВХОД НА САЙТ

22.01.2026 23:31

 

 

Компания miniDSP объявила о начале выпуска Tide16 – 16-канального процессора для домашнего кинотеатра. Новинка с системой акустической коррекции Dirac, в том числе поддержкой функций Dirac Live, Bass Control и Active Room Treatment, оснащается четырёхъядерным процессором ARM, потребляет мало электроэнергии и практически не нагревается даже при долгой работе.

 

С новым процессором значительно упрощается настройка многоканальных аудиосистем, в состав которых входит несколько сабвуферов и активные громкоговорители. Tide16 может эффективно функционировать и как стандартный интегральный усилитель – большое преимущество, учитывая тот факт, что переключение в режим стереопрослушивания зачастую представляет проблему для кинотеатральных AV-ресиверов. Он оснащается USB входом, аналоговым RCA и XLR, четырьмя цифровыми S/PDIF (коаксиальными и оптическими) и модулем Bluetooth с поддержкой LDAC и APTX HD. Поддерживаемый контент: Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby TrueHD, DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X.

 

На передней панели процессора расположен цветной OLED-дисплей с разрешением 1080p, а также поворотный регулятор. Есть стандартный пульт дистанционного управления; дополнительно можно приобрести фирменный KD-1 Smart Remote. Процессор совместим со сторонними системами управления, такими, как Crestron, AMX, Savant и др. В комплект поставки, кроме пульта ДУ, входят измерительный микрофон, кабели USB и Ethernet и съёмные крепления для монтажа в стойку.

Комментарии

2007