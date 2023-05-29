«Половинка моя, половинка моя…»

29.05.2023 13:27

Amazon объявила о начале выпуска четырёх новых продуктов линейки Echo. Она пополнилась «умными» портативными громкоговорителями Echo Pop, Echo Show 5 (с дисплеем) и Echo Show 5 Kids (предназначенным для детей, тоже с дисплеем, больше похожим на электронные часы с будильником), а также наушниками-«вкладышами» Echo Buds.



Объявили о новинках очень тихо – без уведомления специализированной прессы, без официальной презентации... просто выложив описания на сайте. По мнению критиков, сделано это специально – шумихи в Amazon и не хотели. Почему? Снова версия специалистов: новинки – совсем не то, чего ждали от Amazon потребители, и в компании хорошо понимают, что новые модели – своего рода компромисс.



Последнее становится очевидным при первом же взгляде на колонку Echo Pop – «абсолютно новую разработку» (цитата с сайта производителя), которая продаётся за 39,99 долларов США. Выглядит она в точности как громкоговоритель Echo Dot, распиленный пополам; как шутят эксперты, «очень эффективный способ удешевить производство». Четыре цвета, «мощный звук, идеально для спальни или небольшой комнаты». Заявленное качество звучания вызывает сомнения: если оригинальные Amazon Echo излучали во всех направлениях, динамик Echo Pop направлен в одну сторону – к слушателю. Описание на сайте заставляет думать, что главное достоинство устройства – наличие голосового ассистента Alexa, который упоминается в каждом абзаце. Сами же разработчики говорят следующее: «Было очень непросто создать и выпустить мощную интеллектуальную колонку по такой цене… Мы разработали уникальный форм-фактор и добавили два новых варианта цвета – думаем, клиентам это понравится».