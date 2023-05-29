ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Половинка моя, половинка моя…»


29.05.2023 13:27

 

 

Amazon объявила о начале выпуска четырёх новых продуктов линейки Echo. Она пополнилась «умными» портативными громкоговорителями Echo Pop, Echo Show 5 (с дисплеем) и Echo Show 5 Kids (предназначенным для детей, тоже с дисплеем, больше похожим на электронные часы с будильником), а также наушниками-«вкладышами» Echo Buds.

 

Объявили о новинках очень тихо – без уведомления специализированной прессы, без официальной презентации... просто выложив описания на сайте. По мнению критиков, сделано это специально – шумихи в Amazon и не хотели. Почему? Снова версия специалистов: новинки – совсем не то, чего ждали от Amazon потребители, и в компании хорошо понимают, что новые модели – своего рода компромисс.

 

Последнее становится очевидным при первом же взгляде на колонку Echo Pop – «абсолютно новую разработку» (цитата с сайта производителя), которая продаётся за 39,99 долларов США. Выглядит она в точности как громкоговоритель Echo Dot, распиленный пополам; как шутят эксперты, «очень эффективный способ удешевить производство». Четыре цвета, «мощный звук, идеально для спальни или небольшой комнаты». Заявленное качество звучания вызывает сомнения: если оригинальные Amazon Echo излучали во всех направлениях, динамик Echo Pop направлен в одну сторону – к слушателю. Описание на сайте заставляет думать, что главное достоинство устройства – наличие голосового ассистента Alexa, который упоминается в каждом абзаце. Сами же разработчики говорят следующее: «Было очень непросто создать и выпустить мощную интеллектуальную колонку по такой цене… Мы разработали уникальный форм-фактор и добавили два новых варианта цвета – думаем, клиентам это понравится».

Связанные новости:
 Неприбыльная Alexa - 28.11.2022 10:44
 Echo Dot с ультразвуком - 23.11.2021 11:59
 С Amazon Alexa без музыки не останешься - 09.11.2021 09:52
 Голосовые помощники: десять лет с человечеством - 16.07.2021 02:02
 Новые Amazon Echo Buds: меньше, легче, дешевле - 16.04.2021 12:45
 Смарт-колонки: Азия перегнала Северную Америку - 04.03.2020 12:10
 Amazon Echo-как-его-там на батарейках - 10.12.2019 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007