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Попробовать телевизор на вкус


24.12.2021 11:16

 

 

Помните притчу о Ходже Насреддине, в которой рассказывается, как он звоном монет расплатился с жадным чайханщиком? Тот требовал денег от нищего, понюхавшего готовившийся в чайхане плов. Сказка становится былью: в Японии появился телевизор, который может не только показать на экране то или иное блюдо, но и дать потребителю возможность ощутить вкус еды. Правда, еда в этом случае останется виртуальной, а вот деньги придётся заплатить по-настоящему…

 

Профессор Хомей Мияшита (Homei Miyashita) из токийского Университета Мэйдзи создал прототип необычного устройства, которому дал название Taste the TV (TTTV). В переводе с английского taste означает «пробовать на вкус». При чём тут телевизор, спросите вы? Всё просто: экран телевизора… действительно имеет вкус, а пользователи могут лизать его, чтобы этот вкус ощутить. На самом деле вкусов десять. Ароматизированные добавки содержатся в специальных ёмкостях; при необходимости они распыляются на тонкую плёнку на экране ТВ; лизнув её, пользователь почувствует вкус и запах того или иного блюда или съедобного продукта, например, шоколада.

 

Создатель необычного устройства говорит, что его детище помогает людям взаимодействовать с окружающим миром: «Моя цель – дать людям новые возможности; например, не выходя из дома, оказаться в ресторане на другой стороне земного шара и почувствовать вкус подаваемой в этом ресторане еды». Разработка кажется странной, но это, несомненно, большой шаг к созданию новых мультисенсорных технологий, которые в будущем позволят потребителям испытывать более яркие и разнообразные ощущения при просмотре телепередач или кинофильмов. Мияшита давно работает в этом направлении; вместе с группой из 30 студентов он разработал несколько устройств, в том числе вилку, которая усиливает вкус пищи. Прототип TTTV он собрал вручную; в розницу телевизор, по его оценкам, будет стоит около 100 тысяч йен (875 долларов США). Использовать такое устройство можно, например, для дистанционного обучения сомелье или поваров. В планах японского профессора – создать всемирную базу вкусов, которая могла бы пополняться самими пользователями.

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