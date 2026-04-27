Portable Hi-Fi & Audio Show: итоги

27.04.2026 16:25

Пока одни готовились (а теперь отдыхают) к «АудиоСаммиту», а другие – к Hi-Fi & High End Show Урал, организаторы Portable Hi-Fi & Audio Show подвели итоги выставки, проходившей в Москве 4 и 5 апреля. Первая в России выставка, полностью посвящённая портативной аудиотехнике, собрала широкую аудиторию любителей качественного звука и подтвердила, что этот рыночный сегмент окончательно сформировался как самостоятельное направление.

Сообщается, что выставку посетили более 1500 гостей, а свою продукцию – внутриканальные и полноразмерные наушники, настольные аудиосистемы, портативные усилители, активные колонки и пр. – показывали более 50 брендов.

Экспозиция представляла собой несколько зон с разными сценариями прослушивания: «тихую» для демонстрации персонального аудио, зону средней громкости с настольными моделями акустических систем, а также зону винила, где можно было ознакомиться с современными релизами и пополнить свою коллекцию редкими записями.

Участники деловой программы выставки обсуждали развитие портативного аудио, говорили о новых технологиях и дискутировали о будущем аудиоотрасли. На «круглом столе», модератором которого выступил Михаил Кучеренко, состоялась дискуссия о многодрайверных системах, магнитопланарных наушниках и их доступности и о внедрении в портативные устройства R2R-архитектур. О разнообразии современных решений, от лайфстайл-устройств до полноценных аудиоплееров с изолированной архитектурой и раздельным питанием, рассказал эксперт компании Pult.ru Павел Савосин на лекции «Лучший звук под пальмой. Портативный Hi-End». Как всегда, большую аудиторию собрал известный аудиоблогер, музыкант и журналист Михаил Борзенков. Развлекательная часть программы была представлена специализированными квизами и аудиовикториной с розыгрышем призов. Выставка Portable Hi-Fi & Audio Show организована компанией «Мидэкспо». Техническим партнёром выступила компания Focal, стратегическим информационным партнёром – IXBT.com.