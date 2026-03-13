Portable Hi-Fi & Audio Show: не развлекаться, а по делу


13.03.2026 11:46

 

 

Организаторы новой – и пока единственной в России – выставки Portable Hi-Fi & Audio Show, посвящённой портативной аудиотехнике, поделились первыми подробностями того, какой будет деловая программа выставки. Напомним: мероприятие будет проходить 4 и 5 апреля в московском отеле «Альянс Бородино».

 

На сегодня известно, что в рамках деловой программы состоятся выступления: Михаила Кучеренко, эксперта по High End, писателя, автора передачи «СтереоПравда»; автора канала SoundProLab Дениса Храпунова; журналиста, блогера, музыканта и аудиофила Михаила Борзенкова. Темы их докладов: «Портативный Hi-Fi: компромисс или звук иной реальности?» (Михаил Кучеренко); «Создание десктопной персональной аудиосистемы как первый шаг к High End Audio» (Денис Храпунов); «Кассетный портатив: как перестать бояться и полюбить магнитную ленту» (Михаил Борзенков).

 

В экспозиция выставки Portable Hi-Fi & Audio Show: наушники, портативные Hi-Fi плееры, аудиоплаты с ЦАП для ПК, десктопные акустические системы, портативные колонки и переносные медиацентры, портативные и настольные ЦАП-усилители, кабели и аксессуары. Своё участие уже подтвердили компании Audeze, Aurender, Barnsly Sound Organization, Digital Fruits, Espace Bureau, Ferrum Audio, Fezz Audio, Flatvox, Focal, Focal Professional, Kanto Audio, Kennerton, Matrix Audio, Mudra Akustik, Patefon, Powergrip, Radiotehnika. Список участников будет дополняться.

