Портативная акустика Xiaomi

09.10.2026 12:03

Несколько новых моделей портативных акустических систем представила компания Xiaomi. Это Xiaomi Bluetooth Speaker Essential и Mini, Sound Play, Sound Outdoor, Sound Pocket, Sound Party, а также звуковая панель Xiaomi Soundbar 2.0.

Модель Xiaomi Bluetooth Speaker Essential поддерживает подключение по Bluetooth 6.0 с зоной покрытия до 25 метров и способна проработать без подзарядки в течение десяти часов (на 50% громкости); полная зарядка занимает около четырёх часов. Портативная колонка оснащается 40-мм полнодиапазонным драйвером и пассивным излучателем; мощность аудиосистемы – 5 Вт, диапазон воспроизводимых частот – от 75 Гц до 20 кГц. Две колонки можно объединить в стереопару. Компактный громкоговоритель в круглом корпусе весит всего 180 граммов и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP66. К устройствам, которые можно использовать даже в неблагоприятных погодных условиях, также относятся колонки Xiaomi моделей Sound Outdoor (мощность 30 Вт, защита от пыли и влаги IP67, запас автономной работы до 12 часов), Sound Pocket (5 Вт, IP67, до 10 часов) и Sound Party (50 Вт, IP67, 26 часов, встроенная подсветка).

Ещё одна интересная новинка – портативная колонка Xiaomi Sound Play мощностью 18 Вт и с уровнем защиты IP68. Она поддерживает Bluetooth 6.0, режим работы в стереопаре и функции Auracast. Последнее позволяет подключать до 100 колонок одновременно, создавая объёмное звучание, при этом зона покрытия сигнала составляет до 25 м (до 10 м в режиме TWS). Встроенный эквалайзер – разработка инженеров Harman Audio. Запас автономной работы – до 14 часов (на 40% громкости), зарядка через USB Type-C занимает около 2,5 ч. Предусмотрена яркая многоцветная WRGB-подсветка, которая синхронизируется с музыкой. Колонка выпускается в четырёх цветах: чёрном, белом, фиолетовом и зелёном.