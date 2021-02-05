Портативная аудиосистема Beosound Level

05.02.2021 13:38

Beosound Level – портативная Wi-Fi колонка с минималистичным дизайном и автономной работой от аккумулятора до 16 часов.



Универсальная аудио система оснащается пятью мощными динамиками и обеспечивает объёмное полнодиапазонное звучание, которое адаптируется в зависимости от положения колонки: громкоговоритель можно размещать горизонтально или вертикально, ставить на полку/стол или вешать на стену. Устройство защищено от попадания внутрь корпуса пыли и устойчиво к водяным брызгам (IP54). Аккумулятор рассчитан на 16 часов автономной работы; для подзарядки на задней стороне громкоговорителя имеется углубление с круглым штекерным разъёмом и магнитной защёлкой. Beosound Level поддерживает технологии Chromecast, AirPlay 2 и Bluetooth и может подключаться к любым колонкам, поддерживающим эти форматы.



Модульная конструкция колонки позволяет менять аккумулятор, тканевые и деревянные панели и пр. В комплект поставки входит настенное крепление, выполняющее функцию базы для зарядки. Управление осуществляется с помощью сенсорных кнопок: благодаря встроенному датчику приближения их подсветка включается автоматически и так же автоматически затухает после использования. Кроме того, есть датчик освещённости; благодаря ему яркость подсветки кнопок меняется в зависимости от времени суток и уровня освещения в помещении, где установлена колонка. Имеется изящная ручка для переноски, незаметная в сложенном виде.