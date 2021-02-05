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Портативная аудиосистема Beosound Level


05.02.2021 13:38

 

 

Beosound Level – портативная Wi-Fi колонка с минималистичным дизайном и автономной работой от аккумулятора до 16 часов.

 

Универсальная аудио система оснащается пятью мощными динамиками и обеспечивает объёмное полнодиапазонное звучание, которое адаптируется в зависимости от положения колонки: громкоговоритель можно размещать горизонтально или вертикально, ставить на полку/стол или вешать на стену. Устройство защищено от попадания внутрь корпуса пыли и устойчиво к водяным брызгам (IP54). Аккумулятор рассчитан на 16 часов автономной работы; для подзарядки на задней стороне громкоговорителя имеется углубление с круглым штекерным разъёмом и магнитной защёлкой. Beosound Level поддерживает технологии Chromecast, AirPlay 2 и Bluetooth и может подключаться к любым колонкам, поддерживающим эти форматы.

 

Модульная конструкция колонки позволяет менять аккумулятор, тканевые и деревянные панели и пр. В комплект поставки входит настенное крепление, выполняющее функцию базы для зарядки. Управление осуществляется с помощью сенсорных кнопок: благодаря встроенному датчику приближения их подсветка включается автоматически и так же автоматически затухает после использования. Кроме того, есть датчик освещённости; благодаря ему яркость подсветки кнопок меняется в зависимости от времени суток и уровня освещения в помещении, где установлена колонка. Имеется изящная ручка для переноски, незаметная в сложенном виде.

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