Портативный 4K проектор с караоке

01.06.2026 13:11

Audiray X5 – необычное устройство, мини-универсал, компактная домашняя система развлечений. Купивший новинку получит 4K проектор с Google TV, парой «пристяжных» колонок и двумя микрофонами для караоке.



Audiray X5 ещё не поступил в продажу: его разработчики собирают средства на запуск гаджета в массовое производство и обещают всем, кто примет участие в со-финансировании, множество удобных функций и высокую эффективность устройства. Основные характеристики новинки: нативное разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей), яркость 1200 ANSI люменов, динамическая контрастность 20000:1. Короткий фокус (1.0:1) позволяет использовать Audiray X5 даже в небольших помещениях, где физически невозможно установить проектор далеко от поверхности, на которую проецируется изображение. Необходимость в настройках сведена к минимуму благодаря автофокусу и коррекции трапецеидальных искажений. Смотреть кино с помощью Audiray X5 можно не только на стене / проекционном экране, но и потолке, направив луч света вверх. Делать это лучше в затемнённом помещении, но и при обилии света качество картинки будет вполне приемлемым (особенно принимая во внимание форм-фактор Audiray X5).

Если нет желания смотреть кино – можно слушать музыку: съёмные колонки – готовый стереокомплект мощностью 60 Вт, с довольно мощным басом и чистым вокалом. Любители караоке тоже получают готовое решение – при наличии Audiray X5 с его двумя микрофонами никакое дополнительное оборудование не требуется. Для киноманов – доступ к Netflix, YouTube, Prime Video, Spotify и пр. Коммутация с внешними устройствами – через Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, HDMI, USB, AUX и аудиовход. Встроенного аккумулятора нет, но есть ремень для переноски. Если получится собрать нужную сумму, первые счастливчики смогут убедиться в универсальности Audiray X5 уже в июле.