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Портативный Acer для домашнего кинотеатра


02.11.2020 16:49

 

 

Компактный, но мощный Acer B250i – портативный видеопроектор с отличным качеством картинки и звука. Он поддерживает функцию автофокуса и разрешение Full HD 1080p (1920 x 1200 пикселей), имеет встроенныую акустическую систему и может работать в качестве беспроводной Bluetooth-колонки.

 

Проектор весит всего 1,45 кг, поэтому его можно переносить из комнаты в комнату или взять в гости к друзьям. Уровень шума (в режиме «эко») составляет 22 дБ. Подготовить устройство к работе можно легко и быстро: B250i поддерживает функции вертикальной и горизонтальной коррекции изображения и автоматического переворота картинки при установке проектора на потолке. Наличие автофокуса и короткое фокусное расстояние упрощает поиск места для установки и подготовку проектора к просмотру после переноски на новое место. Включается и отключается B250i практически мгновенно.

 

Благодаря двум встроенным динамикам мощностью по пять ватт проектор может использоваться в качестве Bluetooth-колонки – достаточно подключить его к смартфону или планшету. Для проводного подключения имеется порт USB Type-C (через него можно подзарядить смартфон или планшет, не прерывая показ фильма или фотографий) и порт HDMI. Розничная цена новинки – 69990 рублей.

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