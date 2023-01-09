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Портативный Bluetooth-ЦАП/усилитель FiiO BTR 7


09.01.2023 11:24

 

 

Новинка в ассортименте FiiO – портативный Bluetooth-ЦАП/усилитель BTR 7. Устройство предназначено для использования в домашних условиях, но станет отличным приобретением и для тех, кто любит путешествовать, не отказывая себе в хорошем звуке.

 

Обратить внимание на новинку особенно рекомендуется тем, кто пользуется устройствами, у которых нет выхода для наушников. Кроме того, усилитель позволяет полностью раскрыть потенциал хороших наушников (особенно это касается моделей с балансным разъёмом) в тех случаях, если имеющаяся аудиосистема не самого высокого качества. Два чипа ES9219C с патентованной технологией HyperStream III QUAD DAC+ работают по схеме «двойное моно». В усилительной части впервые в Bluetooth-устройствах используются два модуля THX AAA-28; они дают четыре канала первоклассного усиления и обеспечивают возможность балансного подключения к ЦАПу самых требовательных наушников. В результате мощность возрастает на 88% по сравнению с обычным выходом; по данным производителя, BTR7 на 30% громче, чем усилители предыдущего поколения.

 

FiiO BTR7 без проводов подключается к любому источнику, будь то смартфон, планшет, цифровой медиаплеер или игровая приставка – или к двум Bluetooth-устройствам одновременно. Управление цифровыми данными осуществляет микроконтроллер XMOS XUF208 с поддержкой 384 кГц и DSD256 в режиме USB-ЦАП. Поддерживается формат MQA 8х, благодаря чему пользователь может прослушивать музыку со стриминговых платформ в максимально возможном разрешении, а также кодеки LDAC/aptX HD/aptX Adaptive и стандартные AAC/SBC. Усилитель оснащается цветным IPS-экраном с диагональю 1,3”, на котором отображаются уровень громкости, мощность, выбранный режим усиления и формат передающихся данных. Поддерживается беспроводная Qi зарядка; в отличие от обычных USB-ЦАП, BTR7 не расходует заряд аккумулятора при подключении к смартфону по USB-кабелю. В комплект поставки входит чехол, защищающий корпус усилителя от возможных повреждений. Варианты комплектации: с кабелями Type-C и Lightning.

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