Портативный кассетник FiiO CP13 поступил в продажу

05.07.2024 15:19

Новинка в ассортименте FiiO – портативный кассетный плеер в прозрачном корпусе.



Проигрыватель кассет FiiO CP13, о скором выпуске которого компания-производитель объявила в январе, в рамках выставки CES 2024, наконец появился в продаже – в том числе в корпусе с прозрачной и красной крышкой, хотя обещаны были только белый, чёрный и голубой цвета. Розничная цена тоже отличается от заявленной – в лучшую для потребителя сторону: 129 долларов США вместо 165.



«Внешность» FiiO CP13 – оммаж портативному кассетнику Sony Walkman, выпуск которого начался в 1979 году. В отличие от другого похожего устройства, плеера Unlike We Are Rewind, у новинки FiiO нет поддержки Bluetooth. Но есть порт USB-C для подзарядки встроенного литий-йонного аккумулятора (рассчитанного на 13 часов работы после полной зарядки). Вся аудиосхема – аналоговая, от магнитной головки до усиления сигнала, что обеспечивает, как сказано в пресс-релизе, «классический легко узнаваемый аналоговый звук». Производитель обещает стабильную скорость и передачу сигнала, более высокое соотношение «сигнал/шум» и меньший уровень искажений, чем у других плееров.



