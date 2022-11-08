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Портативный хай-энд


08.11.2022 09:56

 

 

Портативная колонка – не обязательно дешёвое Bluetooth-устройство, которое можно закинуть в рюкзак и пойти гулять в парк. Портативная колонка – это и новая Devialet Mania за 790 долларов США (люкс-версия Opéra de Paris – 990$).

 

На создание Devialet Mania у инженеров компании ушло четыре года. Колонка представляет собой шар с ручкой для переноски, расположенной в верхней части сферы. Впрочем, идея взять колонку в собой в поход вряд ли кому-то придёт в голову, ведь весит это компактное (176 x 193 x 139 мм) устройство почти 2,5 кг.  А вот слушать музыку в ванной можно: защита от влаги – IPX4.

 

Благодаря адаптивной технологии Cross Stereo колонка излучает звук на 360 градусов. Внутри – четыре направленных в разные стороны широкополосных динамика и два вуфера. А ещё четыре микрофона и акселерометр. Devialet Mania определяет, когда её переносят на новое место, и «понимает», когда оказывается возле стены, оптимизируя звучание в соответствии со своей новой позицией. Есть поддержка Wi-Fi и Bluetooth, AirPlay 2 и Spotify Connect. Полного заряда аккумулятора хватает на 10 часов работы. Для управления можно использовать фирменное приложение, кнопки или голосового помощника Alexa, которого при необходимости можно отключить рычажком, расположенным возле порта USB-C на задней панели.


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