Портативный монитор Acer AOPEN 16PM3Q

20.08.2021 01:35

Новинка модельного ряда Acer, монитор AOPEN 16PM3Q отличается ультра компактными размерами: устройством можно пользоваться не только дома, но и в дороге. Монитор оборудован 15,6-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920х1080 (Full HD), поддерживает FreeSync и технологии защиты зрения.

Главные преимущества IPS матрицы – широкий угол обзора (170 градусов), высокая яркость (250 нит) и контрастность (800:1). Частота обновления – 60 Гц, имеется поддержка FreeSync. Это гарантирует плавную смену кадров и исключает разрывы и артефакты в динамичных сценах. Монитор можно использовать не только для работы и мультимедиа, но и для игр. Благодаря поддержке технологии HDR10 цвета на экране яркие и насыщенные. Толщина устройства – всего 0,5 см, весит оно 0,68 кг. Входящий в комплект чехол-подставка защищает монитор при переноске и позволяет установить его в любом месте.

Для подключения к источнику сигнала имеются два порта USB-C, mini HDMI и выход на наушники. К смартфону и планшету монитор можно подключить при помощи только одного USB-C кабеля. Устройство оборудовано двумя встроенными динамиками мощностью 1 Вт. Технологии BlueLightShield и Flicker less нейтрализуют вредное излучение синего спектра и мерцание подсветки, которое является основной причиной усталости глаз.