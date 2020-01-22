ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Портативный музыкальный плеер Shanling Q1


22.01.2020 11:39

 

 

Hi-Fi производитель из КНР компания Shanling запустила проект на платформе Kickstarter с целью привлечь средства для производства портативного музыкального плеера в ретро-стиле Q1.

 

Кампания завершилась несколько дней назад после того, как собрала более 67 тысяч долларов США. Теперь новинка войдёт в постоянный ассортимент Shanling Audio и будет продаваться по всему миру, начиная с марта 2020 года. Предполагаемая розничная цена – 119 долларов США; участники кампании по сбору средств получили право приобрести плеер со скидкой 25%.

 

Миниатюрный (вес устройства всего 137 г) и очень симпатичный Q1 напоминает о ярких 1950-х. Цвета корпуса: кремовый, светло-голубой, изумрудно-зелёный и алый. Внутри – чип ESS Sabre ES9218P и двухъядерный микропроцессор Ingenic X1000E. Операционная среда MTouch разработана инженерами Shanling. Особенности Q1: 68-мм сенсорный LCD-экран (360 x 400 пикселей), поддержка до 24 бит / 384 кГц и DSD128, Bluetooth (SBC, AAC, AptX, LDAC), расширяемый SD слот (до 2TB) и порт USB. Управление осуществляется с помощью нескольких кнопок и регулятора громкости. Аккумулятор 1100 mAh рассчитан на 21 час работы. В комплект поставки входит кабель USB-C и силиконовый футляр того же цвета, что и сам плеер.

Связанные новости:
 И снова о Devialet… - 26.11.2019 14:58
 Аудио плеер за четверть миллиона - 10.10.2019 13:47
 A’Design Award: итоги конкурса 2018-2019 - 28.08.2019 15:00
 Альтернатива Apple AirDrop: мэйд ин Чайна - 21.08.2019 12:25
 It’s OK: ностальгия по ретро - 10.07.2019 07:00
 Sony Walkman исполнилось 40 лет - 03.07.2019 07:00
 Creative: технология SXFI - 28.06.2019 17:00
 «Умная» колонка из Китая  - 29.10.2018 15:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007