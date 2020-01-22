Портативный музыкальный плеер Shanling Q1

22.01.2020 11:39

Hi-Fi производитель из КНР компания Shanling запустила проект на платформе Kickstarter с целью привлечь средства для производства портативного музыкального плеера в ретро-стиле Q1.

Кампания завершилась несколько дней назад после того, как собрала более 67 тысяч долларов США. Теперь новинка войдёт в постоянный ассортимент Shanling Audio и будет продаваться по всему миру, начиная с марта 2020 года. Предполагаемая розничная цена – 119 долларов США; участники кампании по сбору средств получили право приобрести плеер со скидкой 25%.

Миниатюрный (вес устройства всего 137 г) и очень симпатичный Q1 напоминает о ярких 1950-х. Цвета корпуса: кремовый, светло-голубой, изумрудно-зелёный и алый. Внутри – чип ESS Sabre ES9218P и двухъядерный микропроцессор Ingenic X1000E. Операционная среда MTouch разработана инженерами Shanling. Особенности Q1: 68-мм сенсорный LCD-экран (360 x 400 пикселей), поддержка до 24 бит / 384 кГц и DSD128, Bluetooth (SBC, AAC, AptX, LDAC), расширяемый SD слот (до 2TB) и порт USB. Управление осуществляется с помощью нескольких кнопок и регулятора громкости. Аккумулятор 1100 mAh рассчитан на 21 час работы. В комплект поставки входит кабель USB-C и силиконовый футляр того же цвета, что и сам плеер.