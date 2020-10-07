Последствия пандемии: кинотеатры под ударом

07.10.2020 13:55

Одна из сетей кинотеатров в США закрывает все свои заведения. Компания не смогла пережить последствия локдауна, несмотря на все предпринятые меры по спасению бизнеса.



536 кинотеатров Regal Cinemas будут закрыты. После того, как летом Америка стала постепенно возвращаться к нормальной жизни, снова начались показы кинофильмов в коммерческих кинотеатрах. Как и другие игроки рынка, Regal Cinemas неукоснительно выполняли обязательные к исполнению протоколы CinemaSafe, обеспечивая безопасность пребывания зрителей в кинозалах. Однако этого оказалось недостаточно: из-за сложившейся ситуации киностудии отложили релизы фильмов, запланированные на 2020 год, а съёмки многих новых кинокартин были и вовсе остановлены. В итоге у киноманов исчез стимул платить за билет в кино: премьер нет, а смотреть что-то старое и хорошо знакомое большинство зрителей предпочитают дома.



С одной стороны, эти обстоятельства оказываются выгодны инсталляторам – возрастает спрос на аудио-видео системы, обеспечивающие качественные звук и «картинку» даже в домашних условиях. Кто-то захочет реализовать давно вынашиваемую идею построить собственный домашний кинозал. Но владельцев коммерческих кинотеатров вряд ли порадуют такие соображения – их бизнес по-прежнему под угрозой, а прогнозы весьма пессимистичны. Ещё один владелец крупнейшей североамериканской киносети, AMC Entertainment, испытывает схожие затруднения и, по мнению экспертов, близок к банкротству.