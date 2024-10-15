Послушай, как звучит Норвегия

15.10.2024 15:06

Норвежская компания Arendal Sound запустила в производство модели новой флагманской серии акустических систем 1528. Колонки серии подходят как для стереосетапов, так и для использования в составе комплектов для домашнего кинотеатра: они создают широкую звуковую сцену и обеспечивают чистое точное мощное звучание.

В составе новой линейки – напольные «башни», трёхполосные мониторы, полочная модель, две АС центрального канала и универсальная колонка с корпусом малой глубины для настенного монтажа. Колонки комплектуются разработанными специально для новой серии 28-миллиметровыми твитерами из сплава лития и магния, среднечастотными динамиками 5" с диафрагмой из углепластика и графена и восьмидюймовыми алюминиевыми басовиками. Производитель заявляет, что использование этого набора драйверов позволило добиться чистоты, точности и детальности звучания, которые стали новым стандартом качества для продукции Arendal Sound.

Корпуса колонок сделаны из ХДФ (ДВП высокой плотности): этот материал отличается выдающимися акустическими характеристиками и отлично противостоит нежелательным резонансам. Отделка: высококачественная матовая краска, белая или чёрная. Предусмотрена возможность бивайринга и биампинга, есть функция регулировки уровня баса, позволяющая адаптировать звучание акустических систем в зависимости от их размещения (у стены, в углу и пр.). В продаже модели новой серии появятся уже в октябре.



