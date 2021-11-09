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Послушать Dolby Atmos… в «Майбахе»


09.11.2021 09:35

 

 

Летом 2022 года «Мерседес-Бенц» начнёт продавать автомобили с поддержкой Dolby Atmos.

 

Сначала воспользоваться предложением смогут только покупатели «Майбахов», а затем опция станет доступна для всех автомобилей Mercedes-Benz S-класса с новой мультимедийной системой с искусственным интеллектом MBUX.

 

Авто вышеупомянутых моделей комплектуются аудиосистемой Burmester 4D. Она состоит из 31 динамика, включая шесть  3D-излучателей, установленных в потолке салона, четыре динамика в передних сиденьях, находящиеся в непосредственной близости к голове водителя и пассажира, сабвуфер объёмом 18,5 л и два усилителя. Совокупная мощность системы составляет 1750 Вт.

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