Послушать Dolby Atmos… в «Майбахе»

09.11.2021 09:35

Летом 2022 года «Мерседес-Бенц» начнёт продавать автомобили с поддержкой Dolby Atmos.

Сначала воспользоваться предложением смогут только покупатели «Майбахов», а затем опция станет доступна для всех автомобилей Mercedes-Benz S-класса с новой мультимедийной системой с искусственным интеллектом MBUX.

Авто вышеупомянутых моделей комплектуются аудиосистемой Burmester 4D. Она состоит из 31 динамика, включая шесть 3D-излучателей, установленных в потолке салона, четыре динамика в передних сиденьях, находящиеся в непосредственной близости к голове водителя и пассажира, сабвуфер объёмом 18,5 л и два усилителя. Совокупная мощность системы составляет 1750 Вт.