Постановление ЕС увеличит жизненный цикл аудиоустройств

12.10.2026 12:10

18 февраля 2027 года в ЕС вступят в силу новые правила проектирования, ремонта и технического обслуживания портативной электроники. Эксперты считают, что они могут привести к серьёзным изменениям в сфере производства беспроводных наушников и портативной аудиотехники.



Одно из главных требований: обязанность производителей обеспечить возможность замены портативных аккумуляторов и гарантировать наличие сменных элементов в качестве запчастей. Иными словами, конструкция всех продаваемых в ЕС устройств с портативными аккумуляторами должна будет позволять потребителям извлекать и заменять элементы питания с помощью инструментов, имеющихся в свободной продаже, то есть без обращения к специалистам. Производители не вправе ограничивать возможности потребителей по замене аккумуляторов и вынуждать их обращаться в сервисные центры по причине отсутствия у покупателя специальных фирменных инструментов, специализированного оборудования (разве что оно предоставляется бесплатно), химических растворителей и пр. Инструкции по замене и информация о мерах безопасности должны быть доступны в интернете. Кроме того, производители должны гарантировать, что совместимые сменные аккумуляторы остаются доступными в течение как минимум пяти лет после того, как в продажу поступило последнее устройство конкретной модели. Для потребителя это означает, что, если производитель будет продавать ту или иную модель в течение двух-трёх лет, ранние покупатели смогут иметь доступ к сменным батареям в течение семи-восьми лет, а то и дольше.

Ещё одно важное требование: сменные батареи должны продаваться по «разумным, недискриминационным» ценам, а это значит, что производителям будет намного сложнее подталкивать потребителей к приобретению новых продуктов, просто делая сменные батареи непомерно дорогими. Но и это ещё не всё: производители не смогут использовать программные средства, чтобы препятствовать правильной работе устройств с совместимой сменной батареей стороннего производителя.



Есть некоторые исключения: например, ожидается, что общие требования, касающиеся замены аккумулятора пользователем, будут распространяться на большинство обычных беспроводных наушников, а вот компактные герметичные наушники-вкладыши могут быть исключены из перечня «могу починить сам», если предоставление пользователю доступа к аккумулятору способно негативно сказаться на безопасности, долговечности или водонепроницаемости устройства. И всё же новые правила существенно повлияют на производителей беспроводных наушников, Bluetooth-колонок, портативных цифровых аудиоплееров и игровых консолей и других устройств с подзаряжаемыми аккумуляторами. Зато потребителей новые правила обрадуют, ведь они означают, что полностью разрядившийся аккумулятор – не повод выбрасывать исправные наушники или портативный аудиоплеер.