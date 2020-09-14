14.09.2020 11:24

Полноразмерный музыкальный стример ST60 станет отличным дополнением к стереоусилителям фирменной линейки HDA. Он выполнен в узнаваемом стиле Arcam и может использоваться в качестве основного цифрового источника в домашней стереосистеме. В России купить его можно будет уже в конце нынешнего года.



Потоковый проигрыватель Arcam ST60 совместим с подавляющим большинством современных стриминговых сервисов; он воспроизводит контент из Spotify, Deezer, Napster, Tidal, Qobuz и др., может декодировать файлы MQA, поддерживает Google Chromecast, Apple AirPlay 2, UPnP и Roon. Устройство имеет четыре цифровых входа (два оптических и два коаксиальных), балансный и небалансный аналоговые выходы, два цифровых выхода, USB-порт и Ethernet-разъём. Для подключения по Wi-Fi в комплект поставки входят две антенны.



Для цифро-аналогового преобразования используется конвертер ESS9038K2M. Вся необходимая информация отображается на полноцветном дисплее, расположенном на передней панели стримера. Проигрыватель работает с цифровым контентом, разрешение которого может составлять вплоть до 32 бит / 192 кГц. Управлять стримером можно через IP и RS232, с помощью фирменного приложения MusicLife или штатного пульта ДУ. Поддерживается сопряжение с системами Control4 и Crestron.