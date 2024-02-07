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Потолочная «встройка» DALI Phantom E-WR


07.02.2024 13:48

 

 

В марте в продаже появятся две новинки DALI, встраиваемые в потолок акустические системы серии Phantom E-WR: E-60 WR и E-80 WR. Официальная презентация новых моделей состоялась на выставке ISE 2024, проходившей в Барселоне.

 

Колонки серии DALI Phantom E-WR рассчитаны на установку профессиональными инсталляторами и предназначены для использования в условиях, экстремальных для традиционных громкоговорителей – например, в местах, где всегда повышенная влажность и нередки большие перепады температур (в патио, ванных комнатах, на открытых пространствах и т.п.). Акустические системы Phantom E-WR защищены от попадания внутрь корпуса водяных брызг, пыли и песка (IP65) и могут работать при температуре от -20 до +60 градусов Цельсия и при влажности 100%.

 

Новинки комплектуются мидбасовыми самодепфирующимися драйверами разработки DALI с влагостойким жёстким конусом из полипропилена и резиновым подвесом. В модели E-60 WR используются динамики диаметром 6,5 дюйма, в E-80 – восемь дюймов. Их звучание производитель характеризует как неокрашенное и естественное на средних частотах и глубокое и насыщенное в НЧ-диапазоне. Твитер – 25-дюймовый, с тканевым куполом, вынесенный вперёд – это обеспечивает развязку с мидбасовым драйвером и защиту от вибраций последнего. Предусмотрена возможность настройки средних и высоких частот. Колонки устанавливаются на защёлках; грили – магнитные.

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