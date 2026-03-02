Потолочная «встройка» – это быстро

02.03.2026 19:01

Компания Q Acoustics представила новую серию Easyfit. В неё входят динамики для встраивания в потолок, использование которых позволяет значительно сократить время на установку. Q Acoustics Easyfit Speaker Series – новая линейка в фирменном «семействе» архитектурных акустических систем. Модели серии предназначены для профессиональной установки. Инсталляторам и интеграторам хорошо знакома ситуация, когда заказчику требуется звук высокого качества, но он стремится избежать сложных в реализации проектов. Линейка Easyfit – как раз для таких случаев. В настоящее время в неё входят три модели 6,5-дюймовых акустических систем; в течение нынешнего года к ним добавится восьмидюймовая колонка.



Easyfit QI65CE, QI65CWE IPX4 и QI65CWE Stereo IPX4 (и будущая QI80CE) разработаны для использования с фирменными аудиосистемами E50, E120 и E300A и совместимы с системами управления сторонних производителей. Фирменный пружинный механизм позволяет осуществить монтаж колонок в кратчайшие сроки и обеспечивает надёжную эксплуатацию в течение длительного времени. Вместо традиционных систем фиксации на болтах и зажимах в колонках Easyfit используются четыре пружинных фиксатора высокого натяжения, которые устанавливаются в сжатое положение до непосредственного монтажа в потолок. После того, как динамик установлен, и к нему подведены провода, инсталлятор освобождает каждый фиксатор, пружины автоматически разжимаются и надёжно фиксируют устройство. Чтобы в случае необходимости извлечь колонку из монтажного отверстия, потребуется только отвёртка.



Акустические системы Easyfit – это мидбасовые полипропиленовые драйверы с хорошо сбалансированным басом. В моделях QI65CE, QI65CWE и QI80CE есть поворотный твитер, который вращается на 360 градусов и меняет угол наклона на 22 градуса. Для тонкой настройки имеется высокочастотный EQ-переключатель (+/- 1,5 дБ). Колонки QI65CWE и QI65CWE Stereo можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью; их оцинкованные грили не подвержены коррозии. В продаже новинки появятся к концу марта. Цены: от 259 евро за QI65CWE Stereo IPX4 (продаётся поштучно) до 449 евро за пару QI80CE.



