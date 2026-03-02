ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Потолочная «встройка» – это быстро


02.03.2026 19:01

 

 

Компания Q Acoustics представила новую серию Easyfit. В неё входят динамики для встраивания в потолок, использование которых позволяет значительно сократить время на установку. Q Acoustics Easyfit Speaker Series – новая линейка в фирменном «семействе» архитектурных акустических систем. Модели серии предназначены для профессиональной установки. Инсталляторам и интеграторам хорошо знакома ситуация, когда заказчику требуется звук высокого качества, но он стремится избежать сложных в реализации проектов. Линейка Easyfit – как раз для таких случаев. В настоящее время в неё входят три модели 6,5-дюймовых акустических систем; в течение нынешнего года к ним добавится восьмидюймовая колонка. 

 

Easyfit QI65CE, QI65CWE IPX4 и QI65CWE Stereo IPX4 (и будущая QI80CE) разработаны для использования с фирменными аудиосистемами E50, E120 и E300A и совместимы с системами управления сторонних производителей. Фирменный пружинный механизм позволяет осуществить монтаж колонок в кратчайшие сроки и обеспечивает надёжную эксплуатацию в течение длительного времени. Вместо традиционных систем фиксации на болтах и зажимах в колонках Easyfit используются четыре пружинных фиксатора высокого натяжения, которые устанавливаются в сжатое положение до непосредственного монтажа в потолок. После того, как динамик установлен, и к нему подведены провода, инсталлятор освобождает каждый фиксатор, пружины автоматически разжимаются и надёжно фиксируют устройство. Чтобы в случае необходимости извлечь колонку из монтажного отверстия, потребуется только отвёртка. 

 

Акустические системы Easyfit – это мидбасовые полипропиленовые драйверы с хорошо сбалансированным басом. В моделях QI65CE, QI65CWE и QI80CE есть поворотный твитер, который вращается на 360 градусов и меняет угол наклона на 22 градуса. Для тонкой настройки имеется высокочастотный EQ-переключатель (+/- 1,5 дБ). Колонки QI65CWE и QI65CWE Stereo можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью; их оцинкованные грили не подвержены коррозии. В продаже новинки появятся к концу марта. Цены: от 259 евро за QI65CWE Stereo IPX4 (продаётся поштучно) до 449 евро за пару QI80CE.

Связанные новости:
 Потолочный усилитель Q Acoustics 300A - 09.09.2024 14:01
 Премьерный показ: Q Acoustics 5040 - 13.09.2023 02:36
 Q Acoustics M20 в двух новых цветах - 18.02.2022 11:06
 Q Acoustics: новинки серии Concept - 13.10.2021 09:33
 Q Active 400: мало не покажется… - 01.06.2021 13:19
 Первые активные Q Acoustics - 08.10.2020 12:53
 Сабвуфер Q Acoustics Q B12 - 31.10.2019 09:00
 Q Acoustics: серия акустических систем 3000i - 03.05.2018 12:40
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007