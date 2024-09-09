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Потолочный усилитель Q Acoustics 300A


09.09.2024 14:01

 

 

На выставке CEDIA 2024 компания Q Acoustics покажет свою новую разработку, встраиваемый в потолок Hi-Fi усилитель с голосовым помощником Amazon Alexa. Новинка, модель 300A, поможет упростить установку мультирумных аудиосистем и управление ими.

 

Устройство разработано для использования с широким ассортиментом фирменных архитектурных акустических систем, как потолочных, так и встраиваемых в стены, но может работать и с аналогичной продукцией других производителей. Усилитель рассчитан на управление несколькими (до четырёх) громкоговорителей, расположенными в одном помещении или в разных комнатах. К усилителю также можно подключить пару пассивных колонок, в том числе корпусных, с импедансом 6-8 Ом. Главные достоинства новинки: возможность голосового управления, большая мощность (2 x 25 Вт / 6 Ом), поддержка Wi-Fi, Apple AirPlay 2, TIDAL Connect и Spotify Connect, а также Bluetooth 5.2 – для беспроводного аудиостриминга с совместимых устройств. Есть аудиовход для подключения ТВ, комбинированный мини-Toslink разъём и аналоговый 3,5 мм стерео. При установке усилителя не требуется специальный защитный противопожарный кожух.

 

Q Acoustics E300A может быть установлен на любом этапе: на стадии строительства, в процессе ремонта или реновации и т.д. Поддержка голосового управления Amazon Alexa осуществляется с помощью трёх микрофонов дальнего поля; они обеспечивают покрытие на 360 градусов и эффективное взаимодействие с голосовым помощником даже в больших помещениях, спроектированных по типу open space. Активация голосового ассистента подтверждается светодиодным индикатором. В комплект поставки входит и традиционный пульт ДУ; предусмотрена возможность управления усилителем через бесплатное мобильное приложение Q Net App (с его помощью можно в том числе выбирать источники звука и настраивать звучание системы).

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