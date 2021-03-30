ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«…потому что есть Alexx’ка у тебя…»


30.03.2021 09:19

 

 

Акустическая система Alexx появилась в ассортименте американской Wilson Audio довольно давно. Нынешняя версия, Alexx V, многое позаимствовала от модели Chronosonic XVX.

 

В частности, это частично «скелетизированный» корпус, а также специально разработанный для XVX семидюймовый драйвер Alnico QuadraMag с тонально богатым и изысканным звучанием. Изменена конструкция фирменного SCS (Convergent Synergy Carbon) твитера, благодаря чему улучшилось разрешение и детализация, а частотная характеристика стала более линейной. Alexx V «роднит» с Chronosonic XVX и система контроля вибраций, а также изоляция верхнего модуля.

 

Внутренняя проводка сделана по тому же принципу, что и в WAMM Master Chronosonic, Её преимущества – не только в эстетике. Это ещё и весьма эффективное решение, позволившее добиться идеального согласования динамиков верхнего модуля. Специальная поперечная распорка оснащена небольшим источником света: он облегчает процесс установки акустической системы в помещениях с низкой освещённостью. Особо упоминания заслуживает принципиально новая конструкция шипов Wilson Audio Acoustic Diode. Они изготавливаются из аустенитной нержавейки и фирменного материала V (V-Material) и превосходно гасят вибрации.

 

Розничная цена Wilson Audio Alexx V составляет 135 000 долларов США за пару. Колонки выпускаются в четырёх стандартных цветах с возможностью выбора из 17 дополнительных. С полным перечнем особенностей новинки и её отличий от модели Alexx можно ознакомиться на сайте компании-производителя.

Связанные новости:
 Wilson Audio: как всё начиналось - 04.03.2021 10:20
 VPI Industries, Wilson Audio… кто следующий? - 03.04.2020 14:09
 Финалисты CEDIA Awards - 13.08.2019 14:00
 Wilson Audio: премиальные «напольники» Sasha DAW - 27.11.2018 14:20
 Скончался Дэвид Уилсон - 29.05.2018 14:30
 WAMM Master Chronosonic за 55 миллионов - 25.09.2017 15:24
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007