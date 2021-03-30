«…потому что есть Alexx’ка у тебя…»

30.03.2021 09:19

Акустическая система Alexx появилась в ассортименте американской Wilson Audio довольно давно. Нынешняя версия, Alexx V, многое позаимствовала от модели Chronosonic XVX.



В частности, это частично «скелетизированный» корпус, а также специально разработанный для XVX семидюймовый драйвер Alnico QuadraMag с тонально богатым и изысканным звучанием. Изменена конструкция фирменного SCS (Convergent Synergy Carbon) твитера, благодаря чему улучшилось разрешение и детализация, а частотная характеристика стала более линейной. Alexx V «роднит» с Chronosonic XVX и система контроля вибраций, а также изоляция верхнего модуля.



Внутренняя проводка сделана по тому же принципу, что и в WAMM Master Chronosonic, Её преимущества – не только в эстетике. Это ещё и весьма эффективное решение, позволившее добиться идеального согласования динамиков верхнего модуля. Специальная поперечная распорка оснащена небольшим источником света: он облегчает процесс установки акустической системы в помещениях с низкой освещённостью. Особо упоминания заслуживает принципиально новая конструкция шипов Wilson Audio Acoustic Diode. Они изготавливаются из аустенитной нержавейки и фирменного материала V (V-Material) и превосходно гасят вибрации.



Розничная цена Wilson Audio Alexx V составляет 135 000 долларов США за пару. Колонки выпускаются в четырёх стандартных цветах с возможностью выбора из 17 дополнительных. С полным перечнем особенностей новинки и её отличий от модели Alexx можно ознакомиться на сайте компании-производителя.