Потребители рассказали «за звук»: исследование DTS

06.07.2023 09:58

По заказу компании DTS в США и Великобритании провели исследование, целью которого было выяснить, какие требования предъявляют потребители к домашним и автомобильным аудиоустройствам. Исследование приурочено к 30-летию DTS.

В опросе участвовали по 2000 жителей США и Великобритании; на вопросы о car audio отвечала отдельная группа потребителей – 844 взрослых американца. Участникам исследования задавали вопросы о том, как они слушают музыку, какие аудиокомпоненты и устройства используют; исследователи также выясняли, как потребители разного возраста взаимодействуют с современным аудиооборудованием. В частности, один из вопросов был сформулирован так: «Качество звука имеет значение в следующих случаях…». 85% опрошенных выбрали вариант «…когда я смотрю телевизионную развлекательную программу или кинофильм», 74% – «…когда я слушаю музыку в автомобиле», почти столько же участников опроса (73%) ответили «…когда я играю в видеоигры», наконец, для 57% опрошенных качество звука имеет большое значение, когда они смотрят спортивные матчи. Большинство участников отметили важность эффекта погружения в происходящее на экране ТВ, и заявили, что большую роль в этом играет качество звука. При этом каждый четвёртый (25%) отметил, что часто не разбирает речь участников ТВ-шоу или киноактёров из-за низкого качества звука.

На вопрос «Что для вас важнее всего в домашней развлекательной системе?» участники опроса отвечали так: «настройка занимает не более пяти минут» (72%), «совместимость с имеющимися компонентами» (71%), «возможность подключения по Wi-Fi» (63%). Больше половины опрошенных (58%) хотят, чтобы домашние аудиоустройства были беспроводными; из участвовавших в исследовании представителей поколения миллениалов такой ответ дали 63% участников. На вопрос, чем люди занимаются, когда слушают музыку, были даны следующие ответы: «просматриваю файлы в телефоне» (45%), «прибираюсь в доме» (42%), «готовлю еду» (40%), «занимаюсь спортом» (27%), «работаю» (25%), «читаю» (20%).



