Потребительское аудио Sennheiser: продано

11.05.2021 08:58

Соответствующее подразделение компании, занимавшееся разработкой и производством наушников, саундбаров и ЦАПов, перешло в собственность швейцарского холдинга Sonova; специализация последнего – помощь людям с нарушениями слуха, и, в частности, производство кохлеарных имплантатов, воздействующих непосредственно на слуховой нерв и позволяющих компенсировать потерю слуха.



К декабрю сделка должна быть закрыта. К исчезновению с рынка аудио продукции под брендом Sennheiser, рассчитанной на массового потребителя, это не приведёт – две компании продолжат работать вместе. Руководители Sennheiser воодушевлены произошедшим; они полагают, что сотрудничество откроет перед брендом больше возможностей.



Напомним: компания Sennheiser вышла на рынок более 75 лет назад. Официальная информация о том, что она ищет покупателя для части своего бизнеса, появилась в начале нынешнего года. Продукции, рассчитанной на профессиональных пользователей, соглашение не коснулось – это подразделение компании остаётся независимым.