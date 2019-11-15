Повибрируй в такт…

15.11.2019 07:00

Бывший генеральный директор Beats by Dre Сьюзан Пэйли (Susan Paley) продолжает работать в сфере аудио, продвигая необычные решения. На днях её компания DropLabs представила новый продукт под условным обозначением EP 01. Это не что иное, как кроссовки… с поддержкой Bluetooth и технологией SonicSensory, которая «использует энергию звука».



Оригинальная идея принадлежит ветерану музыкальной индустрии Броку Сейлеру (Brock Seiler), который хотел воссоздать ощущение пребывания в студии звукозаписи. Он наблюдал за участниками музыкального коллектива, записывающими очередную песню, и ему пришла в голову идея дать людям почувствовать вибрации, которые возникают во время записи. Сейлер также счёл это хорошей возможностью помочь глухим и слабослышащим людям расширить спектр их ощущений.



Вибрирующие кроссовки «реагируют» на звуки в наушниках. Пожалуй, здесь можно провести аналогию с технологией D-Box, когда кресло в кинотеатре или домашнем кинозале начинает вибрировать, «откликаясь» на происходящие на экране действия… Для пущего эффекта реализована функция направленной вибрации: если звук идёт справа, вибрирует только правый кроссовок, и наоборот. Вести себя подобным образом EP 01 могут не больше шести часов, потом потребуется подзарядка, без которой они временно превратятся в обычные кроссовки. В DropLabs разработали мобильное приложение для iOS- и Android-устройств, а также дополнительный игровой пакет, который даёт возможность подключаться непосредственно к источнику звука, чтобы сократить задержку. EP 01 могут носить как мужчины, так и женщины; они будут выпускаться в чёрном цвете и появятся в продаже в декабре, когда многие начнут задумываться о подарках к Рождеству и Новому Году. Розничная цена – 549 долларов США.