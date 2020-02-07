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POWERGRIP для европейского рынка


07.02.2020 12:48

 

 

В выставке Integrated Systems Europe 2020 примет участие российская дистрибьюторская компания Barnsly. Она покажет на своём стенде консоли чистого питания POWERGRIP.

 

Модели линейки консолей чистого питания POWERGRIP являются собственной разработкой Barnsly, В Амстердаме устройства будет лично представлять их разработчик Ярослав Гребенников, а также партнёрская компания AV EMEA (Нидерланды), которая осуществляет продажи и маркетинговую поддержку бренда в Европе.

 

В фирменной линейке POWERGRIP два устройства: YG-1 и YG-2. Они прекрасно зарекомендовали себя на отечественном рынке и с каждым годом обретают всё большую популярность у европейских инсталляторов.

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