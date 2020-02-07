POWERGRIP для европейского рынка

07.02.2020 12:48

В выставке Integrated Systems Europe 2020 примет участие российская дистрибьюторская компания Barnsly. Она покажет на своём стенде консоли чистого питания POWERGRIP.



Модели линейки консолей чистого питания POWERGRIP являются собственной разработкой Barnsly, В Амстердаме устройства будет лично представлять их разработчик Ярослав Гребенников, а также партнёрская компания AV EMEA (Нидерланды), которая осуществляет продажи и маркетинговую поддержку бренда в Европе.



В фирменной линейке POWERGRIP два устройства: YG-1 и YG-2. Они прекрасно зарекомендовали себя на отечественном рынке и с каждым годом обретают всё большую популярность у европейских инсталляторов.