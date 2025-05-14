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POWERGRIP: новинка к первому юбилею


14.05.2025 15:44

 

 

POWERGRIP – российская компания, которая занимается разработкой решений для электропитания аудиовидео систем. В этом году бренду исполняется десять лет. На прошедшей недавно выставке «АудиоСаммит 2025» компания представила новинку – модуль чистого питания PowerRail.

 

Это устройство – первый продукт, созданный в соответствии с концепцией «растущей» системы чистого питания. Модуль защищает аудиовидеооборудование от скачков напряжения и паразитных шумов сети, позволяя сохранить максимально высокое качество звука и изображения. Фильтрация не ограничивает ток и не урезает динамику звучания.

 

Главные особенности PowerRail – это компактность, наличие двух розеток для подключения оборудования и возможность последовательного соединения до 20 модулей, что позволяет создать мощный фильтр, способный поддерживать до 40 потребителей. Максимальная суммарная мощность потребления устройств, подключённых к сети через модули PowerRail, составляет 3680 Вт (16 А). Порог защиты: ниже 190 B и выше 256 B. PowerRail крепится в монтажную рэковую стойку. Модуль можно использовать как с Hi-Fi, так и с High End компонентами большой мощности.

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