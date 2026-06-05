Powersoft Prima: компактное усиление без DSP

05.06.2026 14:42

Powersoft Prima – новая серия компактных усилителей мощности для использования в аудиосистемах, где уже есть или не нужна цифровая обработка аудиосигнала.

Четырёхканальные профессиональные усилители Prima разработаны инженерами компании Powersoft для проектов, в которых требуется надёжное, но без лишних сложностей, усиление низкой и средней мощности. Важный момент: речь идёт о проектах, в которых DSP не является частью архитектуры системы или где обработка сигнала уже выполняется на входе. С последним интеграторы сталкиваются довольно часто в торговых и гостиничных комплексах, учебных аудиториях, конференц-залах: обработка сигнала, маршрутизация и управление уже осуществляются специализированным DSP, микшером или AV-процессором в другом месте сигнальной цепи. Добавление в такую систему усилителя со встроенным DSP приведёт к избыточной функциональности, дополнительным затратами и усложнению проекта.

Решить проблему позволяют Prima 164 или Prima 324, отличающиеся выходной мощностью. В ассортименте Powersoft они занимают место между моделями начального уровня и полнофункциональными платформами с DSP-интеграцией.

Оба устройства поддерживают работу в режимах Hi-Z и Lo-Z, при этом каждый выходной канал может быть настроен независимо, в соответствии с подключённой нагрузкой. Функция Auto Setup автоматически оптимизирует рабочие параметры усилителя при первом запуске. Фиксированная диагональная матричная архитектура маршрутизации обеспечивает чистоту и предсказуемость потока сигналов: каждый вход коррелирует с соответствующим выходным каналом. Предусмотрена возможность маршрутизации «один ко всем»: сигнал при этом подаётся от одного входного источника на все выходные каналы. Усилители можно устанавливать не на виду, например, за дисплеем или под конференц-столом. Для настройки и управления не требуется специальное программное обеспечение.