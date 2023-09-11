Практично и недорого: Attitude Omega

11.09.2023 10:21

Attitude Omega – новая серия акустических систем для помещений небольшой и средней площади. Громкоговорители серии можно использовать как для создания стереокомплектов, так и в составе системы домашнего кинотеатра. Серия Omega состоит из трёх моделей громкоговорителей (все пассивные): трёхполосных напольных колонок F3500, двухполосной полочной модели B1500 и акустической системы центрального канала С2500; в линейку также входит сабвуфер SW4500.

Твитеры Neo Super Audio, которыми оснащаются колонки серии – с тканевым куполом 25 мм; благодаря расширенному частотному диапазону, верхняя граница которого доходит до 33 кГц, звучание акустических систем на верхних частотах естественное и «воздушное». Диффузоры СЧ/НЧ динамиков и вуферов – из целлюлозной массы, покрытой лёгким и прочным полиолефином; в центре диффузора средне-низкочастотных излучателей установлена фазовыравнивающая пуля, диффузоры басовиков оснащены сферическими пылезащитными колпачками. Сдвоенные фазоинверторы обеспечивают быстрый, упругий и ритмичный бас. 12-дюймовый драйвер сабвуфера SW4500 установлен в корпус с фазоинверторным акустическим оформлением со щелевым портом в нижней части.

Высокая чувствительность акустических систем Attitude Omega (F3500 и C2500 имеют чувствительность 91,5 дБ, полочные B1500 – 89 дБ) существенно упрощает согласование с AV-ресиверами и стереоусилителями, в том числе c ламповыми моделями невысокой мощности. Корпуса акустических систем изготовлены из МДФ и отделаны виниловой плёнкой чёрного цвета. Внутренние перегородки и ребра жёсткости сводят к минимуму резонансы и нежелательные призвуки.



