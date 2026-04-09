«Правильный» фонокабель: Phaze Audio Phono ICC RCA


09.04.2026 13:47

 

 

Фонокабель Phaze Audio Phono ICC RCA появился в продаже в аудиосалонах российских дилеров бренда. 

 

Новинка представляет собой кабель с двумя медными проводниками с экранирующим слоем из алюминиевой фольги; внутренний изолятор выполнен из полиэтилена, внешний – из ПВХ. Кабель оснащается отдельным проводником заземления, который позволяет избавиться от наводок при воспроизведении виниловых записей.

 

Фонокабель Phaze Audio Phono ICC RCA выпускается в трёх вариантах: длиной 0,75 м, 1 м и 1,2. Производитель рекомендует новинку владельцам недорогих проигрывателей винила. Такие устройства обычно продаются в комплекте с межблочным кабелем базового уровня 2RCA-2RCA, с очень простой конструкцией и в большинстве случаев без отдельной «земляной» клеммы. Phaze Audio Phono ICC RC позволит повысить качество воспроизведения таких «вертушек» даже без замены головки звукоснимателя.

