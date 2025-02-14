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Праздничные скидки в «М.Видео» и «Эльдорадо»


14.02.2025 14:18

 

 

Ещё одна праздничная акция проходит вплоть до 24 февраля и приурочена не только ко Дню влюблённых, но и ко Дню защитника отечества. Её организатор – группа М.Видео-Эльдорадо; в акции участвует ряд товаров разных категорий, от «белой» бытовой техники до «умных» громкоговорителей и телевизоров.

 

Скидки до 5000 рублей действуют на беспроводные наушники Huawei FreeBuds, Honor Choice Earbuds, Soundcore, JBL и Apple AirPods. Столько же можно сэкономить при покупке смарт-спикеров Sber и «Яндекс». Тем, кто может позволить себе сделать близким и любимым более дорогой подарок, магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» предлагают телевизоры Hisense, Sber, Яндекс ТВ, Haier, Carrera, Hi, Витязь; их можно приобрести со скидкой до 20000 рублей.

 

Перечень товаров, участвующих в акции, составлен на основе анализа статистики продаж. В преддверии первых весенних праздников из года в год растёт спрос на устройства определённых товарных категорий. Беспроигрышным вариантом подарка российские потребители считают беспроводные наушники, «умные» колонки и телевизоры, в первую очередь с диагональю от 39 до 43 дюймов.

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