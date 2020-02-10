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Праздник в Казанском переулке


10.02.2020 07:00

 

 

Пока производители аудио-видео техники раскладывают рекламные буклеты на своих стендах, готовясь к завтрашнему открытию выставки ISE 2020, российские дистрибьюторы начали комплектовать демосистемы для участия в очередном «Винил Джеме».

 

Мероприятие, которое пройдёт в Москве уже в шестой раз, ежегодно привлекает множество любителей хорошего звука, стремящихся в салон «Нота+» послушать самые разные аудио комплекты и обсудить последние новости. В этом году встреча состоится по адресу Казанский переулок, 2-4 – салон переехал сюда после многих лет, проведённых на Большой Ордынке. Свои музыкальные системы представят почти три десятка участников. Даты проведения: 28 февраля (пятница) и 29 февраля (суббота), с 11:00 до 18:00.

 

Вход на «Винил Джем» свободный, однако организаторы просят желающих посетить мероприятие заполнить пригласительный билет и отдать его на входе сотруднику салона. Заполненный билет станет заявкой на участие в лотереях, которые пройдут в рамках «Джема», и даст посетителям возможность выиграть ценные призы. Результаты розыгрышей будут опубликованы на странице мероприятия на сайте «Ноты+» и в социальных сетях.

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