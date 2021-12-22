Предновогодний Vinyl Market

22.12.2021 18:05

Возрождённый год назад «Винил Маркет» переезжает. Вместо московского ДК имени Горбунова, больше известного как «Горбушка», в нынешнем году мероприятие состоится на Таганке.



Новым местом встречи истинных виниломанов, ценителей музыки и качественного звука, станет отель Holiday Inn Таганский, расположенный в доме 2 по Симоновскому валу. Изменились и даты проведения «Винил Маркета»: он пройдёт в ближайшие выходные, 25 и 26 декабря. Многих это обрадует, ведь у них появится возможность приобрести подарок – для себя или своих друзей – к наступающему Новому Году.



Мероприятие представляет интерес не только для опытных коллекционеров, но и для новичков. Ассортимент представленных на выставке-продаже виниловых дисков – самый разнообразный: джаз, рок, классика, фанк, поп, диско… Отдельного упоминания заслуживает широкий выбор оригинальных коллекционных изданий из Японии, США и Европы. Информация об участниках, которые будут работать на Vinyl Market, публикуется в официальном аккаунте выставки-продажи в сети Facebook. Отправиться на поиски «той самой» заветной пластинки можно будет в 11:00 в субботу 25 декабря. Маркет прервёт работу в 19:00, а на следующий день, в воскресенье, снова откроет свои двери для всех желающих.