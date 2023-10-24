Представьте себе, представьте себе…

24.10.2023 02:09

Компания PSB анонсировала новую серию акустических систем. В пресс-релизе сообщается, что линейка, получившая название Imagine – это колонки нового поколения, недорогие, но высокотехнологичные.



В серию входят три модели: полочные громкоговорители B50 и напольные T54 и T65. В PSB подчёркивают, что при разработке этих колонок были применены решения, заимствованные из флагманской линейки Synchrony. При этом производителю удалось создать устройства, доступные по цене большому числу потребителей. В переводе с английского imagine означает «воображать, представлять».



Полочная акустическая система Imagine B50 – двухполосная, типа bass reflex – оснащается 2,5-сантиметровым твитером и 13-сантиметровым среднечастотником; на задней панели расположен порт фазоинвертора. «Старшая» модель в линейке – T65; такие же динамики, как и у полочников, дополнены парой больших (16,5 см) басовиков. Промежуточный вариант – Imagine T54; у неё такая же трёхполосная конструкция, что и у более крупной T65, но среднечастотный динамик поменьше, диаметром 10 см. Варианты отделки корпусов новых PSB Imagine – стандартные чёрный или белый цвета. Цены – от 699 до 1999 долларов США за пару. Продажи начнутся через две недели, 7 ноября.



