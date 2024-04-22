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Предварительный усилитель iFi ZEN Phono 3


22.04.2024 11:42

 

 

Новинка iFi – предварительный усилитель третьего поколения ZEN Phono 3. Несмотря на то, что он несколько дороже своего предшественника, новый предусилитель – устройство средней ценовой категории, а потому доступен большому количеству аудиолюбителей.

 

Цена новинки (249 долларов США) ставит её в один ряд со схожими моделями, которые выпускают компании Schiit Audio, Andover Audio и Cambridge Audio. Главные преимущества iFi ZEN Phono 3 – практически бесшумная работа и совместимость как с MM-, так и с MC-картриджами. Его фильтры инфранизких частот, как заявляет производитель, «задают новые стандарты качества» в своём классе.

 

RIAA эквалайзер ZEN Phono 3 имеет стабильный частотный отклик и сохраняет все оригинальные звуковые характеристики виниловой записи. Уровень входного шума поразительно низкий: всего -151 дБВ. Выходные разъёмы: 4,4 мм балансные, линейные RCA. Устройство оснащается высокоточным контроллером питания; диапазон усиления и сопротивление нагрузки регулируются.

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