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«Премьера, апять!»: Premiera А5 Axiom


25.06.2026 13:42

 

 

Интегральный усилитель высокого класса Premiera А5 Axiom представила компания «Фирма “ММС”». Новинка выдаёт 275 Вт на канал / 4 Ом и 170 Вт на канал / 8 Ом и выпускается в трёх цветовых вариантах: с чёрной лицевой панелью и с золотистой панелью с чёрными или белыми стрелочными индикаторами уровня громкости. Отдельно регулируется яркость подсветки кнопок и индикаторов, а собственно подсветка индикаторов может быть оранжевой, зелёной или белой – на выбор пользователя.

 

Усилитель (класс AB) построен по схеме «двойное моно», с отдельным блоком питания для каждого канала  усиления, оснащается ЦАП ES9038Pro с восьмиканальной 32-битной архитектурой HyperStream II с поддержкой PCM-сигнала до 32 бит / 768 кГц и DSD256 и ЦАП ES9826 с двухканальной 32-битной архитектурой HyperStream IV, поддерживает Bluetooth 5.4 (QCC3050 Qualсomm) с кодеками aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency, aptX Lossless, LDAC. Premiera А5 Axiom обеспечивает не только приём аудиосигнала с мобильных устройств, но и Bluetooth-трансляцию любых подключённых к усилителю цифровых или аналоговых источников звука. Дополнительно можно приобрести стримерный модуль.

 

Входы: стерео RCA (MM/MC фонокорректор), USB-A (для обновления ПО), пять аналоговых стерео RCA линейного уровня (Line A; Line B; Line C, RCA или XLR; Line D, RCA или XLR; Mon In, RCA или XLR), Trigger IN (разъём входа внешнего управления), XLR (цифровой AES/EBU), два цифровых оптических Toslink, цифровой коаксиальный RCA, цифровой HDMI ARC, USB Audio (для подключения к компьютеру). Варианты подключения акустических систем: клеммы А или B для подключения одной пары колонок с сопротивлением каждой от 4 до 8 Ом и акустические клеммы А и B для одновременного подключения двух пар колонок с сопротивлением каждой от 8 до 16 Ом.

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