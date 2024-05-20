Премьера Hi-Fi & High End Show Урал: public talk о виниле

20.05.2024 15:43

26 мая в рамках выставки аудио и видеотехники Hi-Fi & High End Show Урал в Екатеринбурге пройдут – впервые в истории выставки – публичные прения (public talk) на тему «Почему винил так популярен в 2024 году?» Несмотря на название, мероприятие носит обучающе-развлекательный характер. Слушатели узнают много интересного, смогут задать вопросы выступающим экспертам.

Участники «круглого стола» обсудят, почему появление виниловых пластинок стало революцией в музыке, чем этот формат аудионосителей интересен производителям Hi-Fi и High End компонентов; нарисуют (конечно, в переносном смысле) портрет среднестатистического покупателя винила. Отдельная тема обсуждения – обложки виниловых альбомов как вид искусства и объект внимания коллекционеров.

В дискуссии примут участие автор-ведущий радио Rock Arsenal 104,5 FM (Екатеринбург) и главный редактор журнала «Эплоко» Уральского Битлз-клуба Алексей Коршун, создатель Youtube-канала Valeron's Vinyl Channel коллекционер винила Валерий Быковщенко, директор филиала Pult.ru в Екатеринбурге Дмитрий Емельянов, директор по развитию компании Simple Distribution Павел Кузьмин, генеральный директор дистрибьюторской компании Armada Sound Алексей Калинин и директор по маркетингу АО «Фирма «ММС» Илья Кинжалов. Послушать их выступления можно, зарегистрировавшись на сайте выставки.



