Премьера Klipsh: Reference Premiere 2022

25.05.2022 00:01

В ассортименте Klipsch появилось третье поколение серии акустических систем Reference Premiere. Модели, представленные в линейке, претерпели самые значительные изменения за всю историю существования серии: это и технологические усовершенствования, которые привели к улучшению качества звучания колонок, и новые материалы, и обновлённый внешний вид.

Доработанная технология рупора Tractrix позволила улучшить высокочастотный отклик и динамику. Фирменные вуферы Cerametallic обеспечивают мощные басы с минимальными искажениями и высокой эффективностью. Результат использования твитера LTS (Linear Travel Suspension) – выдающаяся динамика и отличная детализация. Колонки выпускаются в корпусах с двумя вариантами отделки: древесиной ореха или эбенового дерева. Медная окантовка высокочастотников и басовиков подчёркивает элегантные формы громкоговорителей.

В серию входят четыре напольные модели (RP-8060FA II – с поддержкой Dolby Atmos, RP-8000F II, RP-6000F II и RP-5000F II), две полочные (RP-600M II и RP-500M II), три модели акустической системы центрального канала (RP-504C II, RP-500C II и RP-404C II), а также две колонки для surround-каналов (RP-502S II и RP-500SA II; последняя имеет двойное назначение и может использоваться как колонка Dolby Atmos или тыловой/боковой громкоговоритель окружающего звучания для настенной установки).