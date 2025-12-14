«Премьера»: усилители мощности со встроенным DSP

14.12.2025 16:47

Российский бренд «Премьера» дополнил ассортимент выпускаемой продукции линейкой усилителей мощности со встроенными цифровыми сигнальными процессорами.



Новые усилители серии DSP способны раскрыть потенциал практически любых акустических систем и сабвуферов и могут использоваться как в четырёхканальном, так и в двухканальном вариантах включения (в мостовом режиме). Устройства оснащаются встроенными цифровыми сигнальными процессорами, позволяющими настраивать практически все параметры усилителя и в том числе сохранять до 40 предустановок для акустических систем. Программа для управления процессором устанавливается на компьютер пользователя.



В новую линейку входят три модели четырёхканальных усилителей мощности: DSP4250, DSP4450 и DSP4650. Мощность DSP4250 в стереорежиме: 250 Вт на канал / 8 Ом, 425 Вт на канал / 4 Ом и 720 Вт на канал / 2 Ом, в мостовом режиме: 500 Вт на канал / 16 Ом, 850 Вт на канал / 8 Ом и 1440 Вт на канал / 4 Ом. Мощность DSP4450 в стереорежиме: 450 Вт на канал / 8 Ом, 765 Вт на канал / 4 Ом и 1300 Вт на канал / 2 Ом, в мостовом режиме: 900 Вт на канал / 16 Ом, 1530 Вт на канал / 8 Ом и 2600 Вт на канал / 4 Ом. Мощность DSP4650 в стереорежиме: 650 Вт на канал / 8 Ом, 1100 Вт на канал / 4 Ом и 1879 Вт на канал / 2 Ом, в мостовом режиме: 1300 Вт на канал / 16 Ом, 2200 Вт на канал / 8 Ом и 3740 Вт на канал / 4 Ом.