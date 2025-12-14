«Премьера»: усилители мощности со встроенным DSP
Российский бренд «Премьера» дополнил ассортимент выпускаемой продукции линейкой усилителей мощности со встроенными цифровыми сигнальными процессорами.
Новые усилители серии DSP способны раскрыть потенциал практически любых акустических систем и сабвуферов и могут использоваться как в четырёхканальном, так и в двухканальном вариантах включения (в мостовом режиме). Устройства оснащаются встроенными цифровыми сигнальными процессорами, позволяющими настраивать практически все параметры усилителя и в том числе сохранять до 40 предустановок для акустических систем. Программа для управления процессором устанавливается на компьютер пользователя.
В новую линейку входят три модели четырёхканальных усилителей мощности: DSP4250, DSP4450 и DSP4650. Мощность DSP4250 в стереорежиме: 250 Вт на канал / 8 Ом, 425 Вт на канал / 4 Ом и 720 Вт на канал / 2 Ом, в мостовом режиме: 500 Вт на канал / 16 Ом, 850 Вт на канал / 8 Ом и 1440 Вт на канал / 4 Ом. Мощность DSP4450 в стереорежиме: 450 Вт на канал / 8 Ом, 765 Вт на канал / 4 Ом и 1300 Вт на канал / 2 Ом, в мостовом режиме: 900 Вт на канал / 16 Ом, 1530 Вт на канал / 8 Ом и 2600 Вт на канал / 4 Ом. Мощность DSP4650 в стереорежиме: 650 Вт на канал / 8 Ом, 1100 Вт на канал / 4 Ом и 1879 Вт на канал / 2 Ом, в мостовом режиме: 1300 Вт на канал / 16 Ом, 2200 Вт на канал / 8 Ом и 3740 Вт на канал / 4 Ом.
