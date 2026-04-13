«Премьера» в Ростове-на-Дону

13.04.2026 12:01

Очередная выездная презентация аудиокомпонентов российского бренда «Премьера» состоится в субботу 18 апреля в Ростове-на-Дону. Проводит мероприятие компания «Пульт.ру».

Организаторы приглашают всех, кто интересуется современными Hi-Fi устройствами и практическими аспектами построения аудиосистем. Все слушатели мастер-класса получат подробную информацию о концепции торговой марки Premiera, о применяемых иженерно-технических решениях, смогут оценить звучание системы в условиях демозала и пообщаться с представителями бренда. Вниманию собравшихся будут представлены виниловый проигрыватель Premiera Ultra XL WT со встроенным фонокорректором и Bluetooth-модулем, CD-проигрыватель Premiera C1S PRO, интегральные стереоусилители Premiera A3S и Premiera D2S, а также полочные акустические системы Premiera MS-3.



Как и все подобные мероприятия Pult.ru, мастер-класс будет организован в формате двух одинаковых по содержанию сессий. Начало в 12:00 и 15:00. Место проведения: Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 236, салон «Пульт.ру». Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна.