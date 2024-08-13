ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Премьера» за «Премьерой»


13.08.2024 12:48

 

 

Торговая марка Premiera принадлежит российской компании MMC. На днях в ассортименте бренда появилась новинка, интегральный Hi-Fi стереоусилитель Premiera A1S. Усилитель обладает широким набором функций, универсален, его можно использовать как в профессиональных, так и в домашних стереосистемах и почти с любыми источниками для воспроизведения, аналоговыми и цифровыми.

 

Устройство разработано в России специалистами MMC и представляет собой интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB. Усилитель оснащается встроенным сетевым проигрывателем, ММ-фонокорректором и ЦАП, поддерживает подключение по Bluetooth (aptX), HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2. Номинальная выходная мощность устройства составляет 51 Вт на канал (8 Ом); усилительная часть построена на фирменном тороидальном трансформаторе мощностью 300 Вт. Благодаря наличию входа HDMI ARC усилитель может воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора, телевизионной или игровой приставки. К Premiera A1S можно подключить дополнительный ЦАП, для этого имеется коаксиальный цифровой выход.

 

Все основные элементы управления усилителем расположены на лицевой панели: регулятор громкости, кнопки выбора источников, настройки темброблока, управление воспроизведением. Дисплей очень информативен, меню настроек – удобное и простое. Пользователь может включить тонкомпенсацию, выключить темброблок, отрегулировать яркость дисплея и кнопок, провести обновление ПО или вернуться к заводским установкам, если это необходимо. Управлять усилителем можно и с помощью входящего в комплект поставки пульта. Подключение к Wi-Fi и настройка встроенного сетевого плеера – через приложение Audio System.

Связанные новости:
 Флагман прибыл: Premiera A3S - 01.08.2024 18:31
 Premiera A2 на подходе - 17.07.2024 13:28
 Российские стрелочники? - 18.06.2024 12:17
 Premiera для профессионалов: сабвуферы серии DC - 26.04.2024 15:19
 MMS Cinema начала продажи продукции Kimber Kable  - 07.06.2021 10:34
 Конкурс «Лучший домашний кинозал» завершён - 07.06.2017 16:59
 Компания "MMC" – эксклюзивный дистрибьютор PRIMARE - 15.04.2016 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007