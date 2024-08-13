«Премьера» за «Премьерой»

13.08.2024 12:48

Торговая марка Premiera принадлежит российской компании MMC. На днях в ассортименте бренда появилась новинка, интегральный Hi-Fi стереоусилитель Premiera A1S. Усилитель обладает широким набором функций, универсален, его можно использовать как в профессиональных, так и в домашних стереосистемах и почти с любыми источниками для воспроизведения, аналоговыми и цифровыми.



Устройство разработано в России специалистами MMC и представляет собой интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB. Усилитель оснащается встроенным сетевым проигрывателем, ММ-фонокорректором и ЦАП, поддерживает подключение по Bluetooth (aptX), HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2. Номинальная выходная мощность устройства составляет 51 Вт на канал (8 Ом); усилительная часть построена на фирменном тороидальном трансформаторе мощностью 300 Вт. Благодаря наличию входа HDMI ARC усилитель может воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора, телевизионной или игровой приставки. К Premiera A1S можно подключить дополнительный ЦАП, для этого имеется коаксиальный цифровой выход.



Все основные элементы управления усилителем расположены на лицевой панели: регулятор громкости, кнопки выбора источников, настройки темброблока, управление воспроизведением. Дисплей очень информативен, меню настроек – удобное и простое. Пользователь может включить тонкомпенсацию, выключить темброблок, отрегулировать яркость дисплея и кнопок, провести обновление ПО или вернуться к заводским установкам, если это необходимо. Управлять усилителем можно и с помощью входящего в комплект поставки пульта. Подключение к Wi-Fi и настройка встроенного сетевого плеера – через приложение Audio System.



