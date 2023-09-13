Премьерный показ: Q Acoustics 5040

13.09.2023 02:36

Компания Simple Distribution приглашает на премьерный показ: в рамках выставки Fresh Hi-Fi & Vinyl Show в Санкт-Петербурге (23 и 24 сентября) российский дистрибьютор впервые представит широкой публике новую акустическую систему Q Acoustics 5040. Услышать новинку можно будет в комнате 2106 отеля«Экспресс Садовая».

Q Acoustics 5040 – компактная напольная колонка, которую производитель рекомендует устанавливать в помещениях небольшой площади. Благодаря использованию СЧ/НЧ-динамиков (125 мм) с диффузором C3 Continuous Curved Cone и звуковых катушек с массивными магнитами инженерам Q Acoustics удалось добиться от колонок отличной динамики на нижних частотах и высокой мощности. Низкочастотная вибрация минимальна, стереофонические образы чёткие; стоячие волны внутри корпуса устраняются с помощью внутренних резонаторов Гельмгольца (Helmholtz Pressure Equalisers, HPE). Твитер (25 мм) имеет герметичную конструкцию и механически изолирован от передней панели с целью защиты от давления внутри корпуса и от резонансов СЧ/НЧ-драйвера.



Диапазон воспроизводимых частот Q Acoustics 5040: 39 Гц – 30 кГц; номинальный импеданс 6 Ом; чувствительность 91,5 дБ/Вт/м. Рекомендуемая мощность усилителя: 25-150 Вт. Громкоговоритель выпускается в четырёх вариантах отделки: Satin Black, Satin White, Santos Rosewood и Holme Oak. Каждая колонка весит 18 кг; размеры корпуса (ШхВхГ): 967 x 361 x 293 мм.



