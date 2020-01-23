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Премиальный домашний кинозал от Procella Audio и Trinnov Audio


23.01.2020 11:40

 

 

Компании Procella Audio и Trinnov Audio, при участии Kaleidescape, покажут на выставке ISE 2020 комплект оборудования для домашнего кинотеатра на базе флагманских моделей акустических систем Procella. Конфигурация системы: 15.3.10 Dolby Atmos и DTS:X Pro; кинозал рассчитан на 15 посадочных мест.

 

Комплект будет включать топовую акустику Procella P815 (левый-центральный-правый каналы), а также громкоговорители P6V в качестве surround-каналов. Тембральная настройка, обеспечивающая полностью согласованное звучание колонок двух моделей, будет осуществлена с помощью фирменной технологии Identical Voice. За воспроизведение форматов Atmos и DTS:X «отвечают» потолочные P5 и P6 (фронтальные высотные каналы). Частью аудио системы станут также три сабвуфера: Procella V21 (канал низкочастотных эффектов) и пара P15-FP, выступающих в качестве басовой поддержки для surround- и высотных каналов. Trinnov Audio предоставит три усилителя Amplitude8 (для P6V, P5 и P6) и три процессора Altitude32. Функция управления сабвуферами и фронтальными P815 возложена на усилители Procella DA5000-DSP и DA2800-DSP.

 

«Мы представляем систему, которая сфокусирована исключительно на высочайшем качестве звука, и вы сможете лично убедиться в этом, если придёте в наш демонстрационный кинозал».

 

Демосистема будет оборудована на стенде 1-N100 в зале 1 выставочного комплекса RAI Амстердам, а сама выставка пройдёт с 11 по 14 февраля. Зарегистрироваться и получить бесплатный входной билет можно на сайте Procella Audio, используя промокод 837111.

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