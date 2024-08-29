ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Премиальный хай-энд в ОАЭ


29.08.2024 12:42

 

 

В конце сентября в Объединённых Арабских Эмиратах впервые пройдёт новая выставка. Мероприятие под названием High End & Smart Home Show будет проходить в Дубае в течении двух дней, 27 и 28 сентября.

 

Выставочной площадкой станет гостиница Radisson Red Dubai Silicon Oasis. Участники выставки представят многоканальные кинотеатральные системы для дома, премиальные модели наушников, проигрыватели виниловых дисков и др. Своё участие уже подтвердили компании Audio Note, BenQ, Epson, KEF, McIntosh, Sonus Faber, Wilson Audio, Dan D’Agostino, Gryphon, Piega, MBL, Sony, Elac, Thorens, Hegel, Dali, Heco, Klipsch, Linn, Martin Logan, NAD, Aurender, Fezz Audio, Music Fidelity, Bluesound, NAD, Savant, Loewe, Pult Electronics, Dr.Head и пр. Отдельный раздел выставки будет посвящён системам «умный дом»; в рамках этой тематики свои решения представят компании Crestron, Basalte, RTI, Zuma, Klipsch, Integra, Savant и пр. В программе мероприятий – конференция Smart Home.

 

Организаторы выставки, хорошо известные нашим читателям по аналогичным мероприятиям, которые не первый десяток лет проходят в России, утверждают, что High End & Smart Home Show в Дубае – единственная выставка подобного рода на Ближнем Востоке и призвана способствовать развитию рынка жилой и коммерческой недвижимости в ОАЭ и странах Персидского залива. Регистрация на мероприятие уже открыта.

Связанные новости:
 Анонсы CEDIA Expo: демосистема 13.12.10  - 08.08.2024 18:27
 Премьера Hi-Fi & High End Show Урал: public talk о виниле - 20.05.2024 15:43
 Новые активные сабвуферы KEF Kube MIE - 21.02.2024 14:34
 Телевизор как контроллер - 17.01.2024 09:18
 Hi-Fi & High End Show: до встречи в следующем году - 31.10.2023 00:06
 Деловая программа Hi-Fi & High End Show - 12.10.2023 14:37
 «Умный» дом: подведены итоги Hi-Tech Building 2023  - 28.04.2023 11:34
 LG установила самый большой в мире OLED-экран - 15.08.2017 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007