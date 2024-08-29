Премиальный хай-энд в ОАЭ

29.08.2024 12:42

В конце сентября в Объединённых Арабских Эмиратах впервые пройдёт новая выставка. Мероприятие под названием High End & Smart Home Show будет проходить в Дубае в течении двух дней, 27 и 28 сентября.



Выставочной площадкой станет гостиница Radisson Red Dubai Silicon Oasis. Участники выставки представят многоканальные кинотеатральные системы для дома, премиальные модели наушников, проигрыватели виниловых дисков и др. Своё участие уже подтвердили компании Audio Note, BenQ, Epson, KEF, McIntosh, Sonus Faber, Wilson Audio, Dan D’Agostino, Gryphon, Piega, MBL, Sony, Elac, Thorens, Hegel, Dali, Heco, Klipsch, Linn, Martin Logan, NAD, Aurender, Fezz Audio, Music Fidelity, Bluesound, NAD, Savant, Loewe, Pult Electronics, Dr.Head и пр. Отдельный раздел выставки будет посвящён системам «умный дом»; в рамках этой тематики свои решения представят компании Crestron, Basalte, RTI, Zuma, Klipsch, Integra, Savant и пр. В программе мероприятий – конференция Smart Home.



Организаторы выставки, хорошо известные нашим читателям по аналогичным мероприятиям, которые не первый десяток лет проходят в России, утверждают, что High End & Smart Home Show в Дубае – единственная выставка подобного рода на Ближнем Востоке и призвана способствовать развитию рынка жилой и коммерческой недвижимости в ОАЭ и странах Персидского залива. Регистрация на мероприятие уже открыта.



