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Премиальный TCL: QD-Mini LED ТВ C765


08.07.2024 12:36

 

 

C765 – новая серия телевизоров TCL, созданных на базе технологии QD-Mini LED. Она объединяет преимущества QLED и Mini LED, обеспечивает яркое и контрастное изображение и точную цветопередачу и гарантирует длительный срок службы дисплея.

 

Модели новой серии выпускаются с дисплеями диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов; поддерживают HDR; пиковая яркость телевизоров – до 2400 нит. Высокая детализация и реалистичность достигаются благодаря более чем полутора тысячам (до 1536) зон локального затемнения. Фирменная технология Anti-Halo позволяет с высокой эффективностью устранять визуальные артефакты: ореолы и засветы; изображение остаётся чётким и с отличной детализацией даже при просмотре быстро движущихся объектов или сцен с высокой контрастностью. Мощный процессор AiPQ с искусственным интеллектом оптимизирует изображение в режиме реального времени, подстраивая его под различные типы контента.

 

Телевизоры серии TCL C765 оснащаются аудиосистемой производства Onkyo в конфигурации 2.1 с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X. Технология 144 Гц VRR (переменная частота обновления экрана), синхронизирующая частоту обновления экрана с частотой кадров, устраняет разрывы изображения и задержки. Режим Game Master оптимизирует изображение и звук для различных жанров компьютерных игр; поддерживается технология AMD FreeSync Premium Pro. Технология защиты зрения снижает нагрузку на глаза и обеспечивает комфортный просмотр даже в течение длительного времени.

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