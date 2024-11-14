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Премиальный ТВ в люксовых интерьерах


14.11.2024 17:14

 

 

Очень большой телевизор C Seed показывают в Лондоне. Выдвижное устройство с экраном с диагональю 137 дюймов демонстрируется в студии люксовых интерьеров YFD Interiors.

 

Продукция C Seed – очень дорогая. Фирменные устройства позиционируются как телевизоры для самых состоятельных потребителей, живущих с размахом и зачастую в домах, которые роскошностью обстановки могут поспорить с дворцами былых времён. Именно поэтому 137-дюймовый C Seed N1 показывают в интерьерном салоне, который известен на всю страну и в который приходят очень богатые клиенты – в том числе для того, чтобы посмотреть, как будет выглядеть их новый телевизор не в помещении торгового зала, а в жилом интерьере.

 

Особенность 4K телевизоров C Seed N1 с технологией MicroLED – в складной (выдвижной) конструкции. Экран телевизора спрятан в тумбе, откуда он появляется и «расправляется» в рабочее положение менее чем за минуту. Когда надобности в большом (очень большом) экране нет, вы ни за что не догадаетесь, что стоите рядом с телевизором – его основание выглядит как тумба, или дизайнерский объект, не имеющий никакой функциональной нагрузки. В рабочем состоянии экран может располагаться как горизонтально, так и вертикально; технология Adaptive Gap Calibration обеспечивает высокое качество изображения и естественную передачу цветов. Стыки частей экрана не видны. C Seed N1 выпускается в нескольких вариантах отделки, размер экрана по диагонали: 165, 137 и 103 дюймов (4,2 м, 3,5 м и 2,6 м).

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