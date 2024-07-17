Premiera A2 на подходе

17.07.2024 13:28

На сайте российского Hi-Fi бренда Premiera появилась официальная информация о новинке, интегральном стереоусилителе Premiera A2. О том, что это устройство в скором времени появится в продаже, мы писали месяц назад. Информация о цене уже есть, а вот сроки поступления усилителя в продажу пока не объявлены.



Premiera A2 – стереоусилитель класса AB с номинальной выходной мощностью 55 Вт на канал. Он оснащается встроенным MM/MC фонокорректором, поддерживает подключение по Bluetooth. Количество возможных источников входного сигнала – семь, включая USB-флешку; вход USB-A поддерживает форматы MP3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24 бит / 48 кГц. Вход HDMI ARC позволяет воспроизводить аудио с любого современного телевизора, игровой или телевизионной приставки. Один из линейных входов – балансный: редкость даже для значительно более дорогих устройствах. Аналоговые выходы: два стерео (в т.ч. регулируемый для внешнего усилителя) и один моно (для активного сабвуфера).



К Premiera A2 можно подключить две пары акустических систем с сопротивлением от 8 до 16 Ом. Вместо привычного дисплея на лицевой панели усилителя расположены стрелочные VU-индикаторы; под ними – ручки темброблока. Используя комбинации кнопок, можно осуществить даже сложные процедуры вроде обновления ПО или возврата к заводским установкам; в комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Частотный диапазон стереоусилителя Premiera A2: 20 Гц – 50 кГц, +/- 0,5 дБ; КНИ (THD N): 20 Гц – 50 кГц < 0,07% в режиме стерео при мощности 2 х 50 Вт (8 Ом); соотношение «сигнал/шум» (линейный вход) > 100 дБ. Размеры устройства (Ш x В x Г): 434 x 115 x 340 мм, вес 7,2 кг.



